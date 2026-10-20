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Предприниматель объяснил, зачем бизнесменам марафоны и триатлон

Эксперт Смирнов: сложные виды спорта учат придерживаться стратегии и не сбиваться
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматели нередко выбирают сложные виды спорта, которые требуют длительной подготовки и серьезных физических нагрузок: марафоны, триатлон и велогонки. Среди участников соревнований IRОNSTAR, партнером которых выступил Точка Банк, также оказалось много владельцев бизнеса. Об этом «Газете.Ru» рассказал лидер бухгалтерского бизнеса в Точка Банке Даниил Смирнов.

По словам эксперта, такие виды спорта привлекают предпринимателей возможностью ставить конкретные цели и видеть результат своих усилий: пройти новую дистанцию или улучшить личное время. Подготовка к соревнованиям помогает развивать навыки, полезные и в работе.

Первый из них — умение сохранять холодную голову и придерживаться выбранной стратегии. Когда соперники обгоняют, хочется прибавить скорость, но на длинной дистанции такая попытка может обойтись дорого: нужно рассчитать силы, выбрать подходящий темп и не сбиваться с него, даже когда становится тяжело. Предпринимателю тоже приходится принимать решения в условиях давления и неопределенности, и здесь важно не пытаться повторять за конкурентами, а понимать возможности своего бизнеса и действовать по плану.

Не менее важна привычка к системной работе. Самое сложное — подготовиться: это много тренировок на протяжении долгого времени, и часто результат не виден целиком, замерить прогресс и спрогнозировать темп на соревнованиях можно только по сравнимым тренировкам или тестам.

«Спорт помогает справляться и с психологической усталостью. В течение рабочего дня предприниматель решает множество задач, а после его окончания не всегда может перестать думать о делах. Во время тренировки внимание переключается на физические ощущения, и появляется возможность отдохнуть от умственной нагрузки. Такое переключение помогает восстановить силы, даже если само занятие было тяжелым», — отметил Смирнов.

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