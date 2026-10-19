Мошенники выманили у россиянки деньги под угрозой усыпить ее пропавшую кошку

В Тверской области мошенники выманили деньги у 51-летней женщины, пообещав вернуть ее пропавшую кошку. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Женщина разместила в соцсети объявление о пропаже питомца и указала свой номер телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный, который заявил, что нашел кошку, и потребовал вознаграждение за ее возвращение.

Мужчина продиктовал номера банковских карт и потребовал сделать три перевода. Он также пригрозил усыпить животное, если женщина откажется платить или задержит оплату. Испугавшись за кошку, потерпевшая перевела в общей сложности 14 тыс. рублей, не запросив фото или видео с найденным питомцем.

Получив деньги, аферист перестал выходить на связь и удалил переписку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция устанавливает личности и местонахождение причастных.

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