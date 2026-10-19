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Общество

Половина работающих россиян регулярно мониторят вакансии без цели сменить работу

Почти каждый пятый смотрит вакансии для оценки своих перспектив
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом или не собираются увольняться. Об этом свидетельствуют результаты исследования девелоперской компании Level Group, поступившие в «Газету.Ru».

Почти треть респондентов (30%) делают это с высокой регулярностью: 12% просматривают предложения несколько раз в неделю, 10% открывают сайты по поиску работы примерно раз в неделю, еще 8% — несколько раз в месяц. Реже одного раза в месяц в списки вакансий заглядывают 16% участников опроса. Лишь 27% заявили, что практически никогда не ищут вакансии бесцельно, а еще 27% обращаются к сервисам только в момент реального поиска нового места.

Среди тех, кто изучает вакансии без планов ухода, большинство преследует рациональные цели. Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями. Для части сотрудников это стало привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6% используют мониторинг для развития карьеры, 5% — чтобы не пропустить редкий «оффер мечты», а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.

«Думджоббинг — это не признак нелояльности или скорого увольнения, а естественная реакция специалистов на высокую динамику рынка труда. Для многих сотрудников регулярный мониторинг вакансий работает как инструмент психологической стабильности: понимание своей востребованности и рыночной стоимости снимает синдром самозванца и возвращает чувство контроля над карьерой. Более того, при грамотном подходе такая привычка несет реальную пользу и работодателю: ориентируясь на требования рынка, специалист заранее видит дефицитные навыки, понимает вектор развития отрасли и проактивно повышает квалификацию, применяя новые подходы внутри текущей компании», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.

Ранее в России объяснили, почему думджоббинг захлестнул рынок труда.

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