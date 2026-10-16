Верблюда в тяжелом состоянии нашли в канаве в российском регионе

112: в Ленинградской области в канаве нашли верблюда в тяжелом состоянии

В Ленинградской области в канаве нашли верблюда, находящегося в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, верблюд лежал в яме у деревни Мельница и громко кричал от боли. Животное обнаружили местные жители. Они пытались вызвать ветеринара, обращались в экстренные службы, но помощи не было.

Спустя время на место приехал владелец верблюда. По словам очевидцев, мужчина прицепил животное к трактору и увез его с собой. Информации о дальнейшей судьбе верблюда нет.

«Мы уже не знаем, куда обращаться и что с этим делать. Никто не может помочь, получаем одни отписки от чиновников», — приводит канал слова жителей.

До этого жительница Калининградской области расправилась с чужой собакой. К правоохранителям обратилась 49-летняя жительница поселка Песочное, заявившая, что потеряла свою собаку. Позже по подозрению в расправе над животным задержали 51-летнюю жительницу поселка Курортное.

По данным УМВД, чужой питомец оказался на территории дома подозреваемой. Женщина выловила собаку и повесила ее на дереве с помощью веревки.

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