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Общество

«Обожглась в душе»: мужчина, обливший экс-супругу кипятком в Подмосковье, не признал вину

РИА Новости: мужчина, обливший экс-жену кипятком в Подмосковье, не признал вину
Telegram-канал «Кровавая барыня»

В Подмосковье мужчина, который облил экс-супругу кипятком во время ссоры, заявил, что она сама обожглась. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.

Мужчина заявил, что его бывшая жена якобы во время ссоры с ним сама обожглась в душе, а он вызвал ей бригаду скорой помощи. Свою вину в случившемся он отрицает.

В агентстве также сообщили, что мужчина уже неоднократно был судим, в том числе за преступления против личности. В этом году ему назначили исправительные работы по делу о краже. Кроме того, у мужчины на иждивении находятся шестеро детей. Самому старшему 12 лет, а самому младшему пока что нет даже года.

Инцидент произошел в Балашихе. Спустя три года отношений супруги решили развестись и стали судиться из-за жилья — мужчина не хотел съезжать из квартиры бывшей тещи. Он узнал, что 7 октября экс-супруга собирала документы, чтобы выселить его, и отобрал у нее телефон. Женщина просила вернуть ей гаджет, однако бывший муж отказывался — у них разгорелась ссора. Предварительно, во время конфликта мужчина облил экс-супругу кипятком из чайника. Пострадавшая после этого долго просила его вызвать скорую помощь прежде, чем агрессор позвонил в экстренные службы. Отмечается, что все это случилось на глазах у троих детей. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее девочка обварилась, упав в яму с кипятком возле дома в Архангельске.

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