В консульстве РФ в Нью-Йорке отреагировали на экстрадицию россиянина

Консульство РФ в Нью-Йорке: США не сообщили учреждению об экстрадиции Суворова

США пока не уведомляли консульство России в Нью-Йорке об экстрадиции из Швеции в Соединенные Штаты гражданина России Александра Суворова, который обвиняется в обходе санкций. Об этом сообщили РИА Новости в российском загранучреждении.

«Уведомление от американской стороны о задержании Суворова пока что не получили. Как получим, будем запрашивать консульское посещение в Олбани», — сказали в консульстве.

До этого министерство юстиции США сообщило, что Швеция экстрадировала в США 52-летнего Суворова. В рамках уголовного иска мужчине предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с обходом антироссийских санкций США, — сговор с целью отмывания денег, контрабанда товаров из Соединенных Штатов и нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA).

По данным следствия, с марта 2022 по апрель 2023 года Суворов якобы закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения и поставлял ее в Россию через фиктивную компанию GS Group Limited в Гонконге.

Суммарно по всем трем инкриминируемым пунктам обвинения мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения и штраф до $1,75 млн.

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