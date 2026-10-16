CNN узнал, кто устроил стрельбу в начальной школе в Орегоне

CNN: стрельбу в школе в Орегоне в США устроил 16-летний юноша

Стрелком, который открыл пальбу в начальной школе в Орегоне, оказался 16-летний юноша. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Несколько сотрудников правоохранительных органов сообщили CNN, что за стрельбой в начальной школе... стоял 16-летний юноша», — говорится в сообщении.

Его имя и мотивы неизвестны.

Стрельба в начальной школе в американском городе Бенд произошла днем 15 октября.

В школе на момент нападения обучались около 400 детей и работали 40 сотрудников. В результате стрельбы пострадали не менее шести человек, четверо, включая троих детей, получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, был ликвидирован сам стрелок, который действовал в одиночку. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. В полиции предполагают, что его обезвредил случайный прохожий.

Ранее в США пожилая женщина устроила стрельбу в полицейском участке.