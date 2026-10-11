В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в «Максе».
«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал он.
Глава города призвал жителей покинуть прибрежную зону, укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.
Тем временем целях безопасности в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Утром 11 октября на территории сочинского аэропорта упали обломки беспилотника. В одном из административных зданий произошло возгорание, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Были задержаны десятки рейсов.
Несколько дней назад у побережья Сочи атаковали иностранный танкер. Жители и гости города могли видеть огромный пожар.
Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.