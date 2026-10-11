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Общество

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Мэр Сочи предупредил жителей об угрозе атаки безэкипажных катеров
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в «Максе».

«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал он.

Глава города призвал жителей покинуть прибрежную зону, укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Тем временем целях безопасности в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Утром 11 октября на территории сочинского аэропорта упали обломки беспилотника. В одном из административных зданий произошло возгорание, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Были задержаны десятки рейсов.

Несколько дней назад у побережья Сочи атаковали иностранный танкер. Жители и гости города могли видеть огромный пожар.

Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.

 
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