В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в «Максе».

«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал он.

Глава города призвал жителей покинуть прибрежную зону, укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Тем временем целях безопасности в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Утром 11 октября на территории сочинского аэропорта упали обломки беспилотника. В одном из административных зданий произошло возгорание, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Были задержаны десятки рейсов.

Несколько дней назад у побережья Сочи атаковали иностранный танкер. Жители и гости города могли видеть огромный пожар.

Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.