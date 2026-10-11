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Общество

Официальный сайт аэропорта Пулково перестал работать

Аэропорт Пулково сообщил о сбое в работе сайта
Алексей Даничев/РИА Новости

Сайт аэропорта Пулково временно недоступен для пользователей. Об этом сообщила администрация авиагавани в Telegram-канале.

Пассажирам порекомендовали пользоваться онлайн-табло Tutu.ru, которое отображается на домене аэропорта.

Для получения информации о работе аэропорта была усилена работа кол-центра, также пассажирам посоветовали подписаться на чат-бот «Твой Пулково» в мессенджере «Макс».

Аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы и их обслуживание осуществляется в обычном режиме, заверили в Пулково.

До этого ВСУ совершили несколько атак на дата-центры компании «Яндекс» — во Владимирской и Рязанской областях, а также в Калуге. Пользователи из Москвы и ряда российских регионов стали сообщать о сбое в работе сервисов компании, в частности приложения для заказа такси, нейросеть «Алиса» и др. сервисы. Также на фоне произошедшего перестали работать сайты маркетплейсов, государственная ветеринарная система «ВетИС», Рунета и др.

Ранее «Яндекс» нашел способы исправить ситуацию после атак на свои дата-центры.

 
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