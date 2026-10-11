Парижанам полюбились русские пельмени и вареники

Владелец пельменной в Париже рассказал об интересе французов к русской кухне

Французы составляют половину от всех посетителей парижского кафе Pelmeni Korner, в котором можно заказать пельмени и другие распространенные в России блюда. Об этом РИА Новости рассказал владелец заведения Оливье Барду.

«Моя клиентура примерно на 50% состоит из французов», — сказал Барду.

По его словам, одни посетители приходят постоянно, один-два раза в неделю, а другие пришли из любопытства, чтобы попробовать редкие для Франции блюда. Приходит и много выходцев из стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. При этом клиенты кафе оставляют в основном отличные отзывы, отметил француз.

Барду заявил, что французы испытывают настоящее удовольствие, пробуя российские и постсоветские блюда, ведь в совокупности 80% заведений быстрого питания во Франции предлагают бургеры, пиццу или суши. Барду так вдохновился опытом своего кафе в Париже, что решил открыть еще несколько кафе в Ницце и Каннах.

Pelmeni Korner открылось в Париже в июне 2025 года. В меню заведения, помимо пельменей и вареников, есть также салат «Оливье», винегрет и борщ.

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