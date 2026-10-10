Коммунальщики предупредили москвичей о сильном ветре

В Москве до конца дня 10 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном Городском хозяйстве.

«Сегодня до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в уведомлении.

Коммунальщики попросили горожан быть внимательными на улице в непогоду: не прятаться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди и усиление ветра.

До этого в Москве на мужчину упало дерево. Он сидел на лавочке в сквере, когда один из мощных порывов ветра опрокинул на него дерево. Мужчина не выжил.

В Калининграде сильный ветер повалил почти три десятка деревьев. В сентябре ураган оставил без электричества часть Махачкалы.

Ранее жителям Центральной России пообещали «истеричную» зиму.