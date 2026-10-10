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Общество

В ВОЗ рассказали о возможной защите от новых штаммов гриппа

ВОЗ: иммунитет от старых штаммов гриппа может помочь россиянам в защите от новых
Shutterstock/FOTODOM

Иммунитет россиян, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа. Об этом РИА Новости рассказали технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперта напомнили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют — это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью.

ВОЗ порекомендовал обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год.

В Минздраве РФ до этого предупредили, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Это подтверждает необходимость прививки, так как в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены. Подчеркивается, что в первую очередь прививаться нужно наиболее уязвимым группам населения — детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Ранее врач объяснил, нужно ли носить маску осенью для защиты от гриппа.

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