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Общество

В МИД рассказали, когда может состояться детское «Интервидение»

Дипломат Алимов: детское «Интервидение» может пройти в 2027 году
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал РИА Новости, что детское «Интервидение» может состояться уже в 2027 году.

Алимов уточнил, что место проведения конкурса пока неизвестно.

«Я лично убежден, что проект яркий, с огромнейшим многолетним потенциалом. Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», — поделился он.

Международный конкурс песни «Интервидение» прошел в России впервые в 2025 году. Наследный принц Саудовской Аравии предложил провести второй конкурс в королевстве.

7 октября исполнительница хита «Матушка-земля», певица Татьяна Куртукова заявила, что готова стать представителем от России на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Куртукова призналась, возможность принять участие в таком масштабном конкурсе является огромной ответственностью, перед которой все личные сомнения становятся второстепенными.

Ранее стало известно, что Куртукова раздражается из-за сравнений с певцом Shaman.

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