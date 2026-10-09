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Общество

Более 10 самолетов не смогли сесть в Москве из-за ограничений

ТАСС: более 10 рейсов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Shutterstock

Более 10 пассажирских самолетов не смогли сесть в московских аэропортах в связи с ограничениями на полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорты столицы.

В Домодедово рассказали, что четыре летевших из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи самолета были перенаправлены в Казань и Шереметьево.

Из Внуково на посадку в другие города ушли 11 рейсов из Стамбула, Антальи, Измира, Дубая, Тбилиси и Бодрума. Большинство из них направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Минска.

До этого агентство сообщало, что три самолета, летевшие из Турции в Москву, развернулись в аэропорты вылета из-за ограничений во Внуково. Ограничения действуют и в аэропорту Жуковский.

Росавиация также уведомила о введенных ограничениях в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы и Саратова. Кроме того, приостановили работу воздушные гавани Самары, Ульяновска и Саранска.

Ранее в Москве у женщины остановилось сердце перед вылетом в Калининград.

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