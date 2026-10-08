Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Росавиация держит на особом контроле аэропорты Москвы

Росавиация: работа гражданской авиации в московском регионе на особом контроле
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, аэропорты Жуковский и Шереметьево сейчас работают по согласованию с соответствующими органами. Внуково и Домодедово открыты на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что службы аэропортов работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании корректируют расписание. В публикации говорится, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги по федеральным авиационным правилам. Они предусматривают напитки, питание и размещение в гостиницах.

До этого сообщалось, что в трех аэропортах Москвы задержали или отменили примерно 140 рейсов на фоне действующих ограничений. Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево — 65. Во Внуково задержаны или отменены 23 рейса на вылет и 32 на прилет, в Домодедово — 17 на прилет.

Ранее кабмин выделил 10,7 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов юга и центра РФ.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!