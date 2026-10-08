Росавиация держит на особом контроле аэропорты Москвы

Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, аэропорты Жуковский и Шереметьево сейчас работают по согласованию с соответствующими органами. Внуково и Домодедово открыты на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что службы аэропортов работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании корректируют расписание. В публикации говорится, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги по федеральным авиационным правилам. Они предусматривают напитки, питание и размещение в гостиницах.

До этого сообщалось, что в трех аэропортах Москвы задержали или отменили примерно 140 рейсов на фоне действующих ограничений. Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево — 65. Во Внуково задержаны или отменены 23 рейса на вылет и 32 на прилет, в Домодедово — 17 на прилет.

Ранее кабмин выделил 10,7 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов юга и центра РФ.