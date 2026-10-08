В России начали апробировать новую модель подготовки ИТ-специалистов с непосредственным участием технологического бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий.

Пилотный проект запустили в Центре передового технологического образования, созданном университетом «МИРЭА – Российский технологический университет» и ИНТЦ «АКИД».

По словам Новицкого, новая модель позволяет теснее связать образовательный процесс с запросами технологических компаний.

«Для университета это возможность дополнять фундаментальную подготовку студентов компетенциями, которые востребованы компаниями уже сегодня. Для самих студентов – получить практические навыки, познакомиться с реальными задачами разработки и сформировать понятный карьерный трек еще во время учебы. Бизнес, в свою очередь, получает возможность участвовать в подготовке будущих специалистов и постепенно формировать собственный кадровый резерв, а не искать нужные компетенции только на открытом рынке», — сказал он.

Первым партнером проекта стала компания «Технологии 19», резидент ИНТЦ «АКИД». Ее специалисты начали обучать 25 студентов программированию на языке Go. Технологию применяют при разработке высоконагруженных серверных систем и облачной инфраструктуры.

После обучения участники смогут пройти стажировку в компании. При успешном завершении стажировки студенты получат предложение о трудоустройстве.

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов отметил высокий интерес к новому формату.

«Уже на примере первых слушателей мы видим высокий интерес к такому формату: он дает студентам возможность работать с современными технологиями, решать прикладные задачи и синхронизировать мировоззрение с актуальным взглядом на передовые практики применения российских технологий», – отметил он.

Преподаватель и руководитель разработки ПО «Технологий 19» Леонид Николаев заявил, что участие бизнеса помогает сократить разрыв между академической подготовкой и практическими задачами отрасли.

В дальнейшем центр планирует расширить направления подготовки и привлечь другие высокотехнологичные компании.



Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что «бизнесу нужны специалисты, готовые решать реальные производственные задачи, поэтому компании должны участвовать в их подготовке еще во время учебы».