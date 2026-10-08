При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил оперштаб региона.
По данным ведомства, на участке дороги Орехово — Яблоново Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине.
«От полученных травм погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе села Борки при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица и глаза. Его госпитализировали.
До этого оперштаб Белгородской области сообщал, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде. Всего при той атаке пострадали семь человек, среди них трое детей. Тогда повреждения получили 135 квартир в семи многоквартирных домах, 30 частных домов, социальный и коммерческий объекты, а также 47 автомобилей. Шесть машин сгорели.
Ранее ребенок пострадал в результате атак ВСУ на Белгородскую область.