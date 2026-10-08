Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мужчина, еще один ранен
Global Look Press

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил оперштаб региона.

По данным ведомства, на участке дороги Орехово — Яблоново Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине.

«От полученных травм погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе села Борки при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица и глаза. Его госпитализировали.

До этого оперштаб Белгородской области сообщал, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде. Всего при той атаке пострадали семь человек, среди них трое детей. Тогда повреждения получили 135 квартир в семи многоквартирных домах, 30 частных домов, социальный и коммерческий объекты, а также 47 автомобилей. Шесть машин сгорели.

Ранее ребенок пострадал в результате атак ВСУ на Белгородскую область.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!