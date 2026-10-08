Воры украли почти все тыквы с семейной фермы перед Хэллоуином

В США перед Хэллоуином у семьи фермеров украли почти все тыквы

Воры в США украли почти все тыквы с семейной фермы перед праздником Хэллоуин, пишет The Independent.

Фермеры Вики и Тайлер Майерс в этом сезоне посадила около тысячи тыкв. Урожай не был застрахован. По данным супругов, воры забрали обычные оранжевые тыквы. Пара рассказала, что получило большое количество заказов на тыквы в преддверии Хэллоуина, поэтому теперь нужно связываться с клиентами для возврата денег.

«Финансово это не откат для нашей фермы. Мы продолжим двигаться вперед, извлечем уроки из этого сезона и подготовимся к следующему», — заявил Тайлер.

По словам семьи, им известно о нескольких других фермах, где люди проникали на поля или крали урожай. Несмотря на потери, супруги планируют оставить на ферме свободный вход для всех желающих, но перед этим установят камеры видеонаблюдения.

В местной полиции заявили, что не знают о краже и не получили никаких заявлений.

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