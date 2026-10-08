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Общество

В Роспотребнадзоре объяснили противоэпидемические мероприятия в Иркутской области

Роспотребнадзор: противоэпидемические меры в Приангарье связаны с заболевшей
РИА «Новости»

Противоэпидемические мероприятия, введенные на территории Иркутской области, связаны с профессиональной деятельностью заболевшей сотрудницы института. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий было связано с профессиональной деятельностью заболевшей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что Россия обладает всеми ресурсами и опытом, необходимыми для оперативного реагирования на угрозы распространения инфекционных заболеваний.

В начале октября СМИ сообщили, что в городе Шелехове Иркутской области сотрудница противочумного института якобы не выжила из-за легочной чумы. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но спасти ее не удалось. В Роспотребнадзоре уточнили, что у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

8 октября в Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на слухи о втором случае заболевания в Иркутске.

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