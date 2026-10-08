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Общество

«Мозг потек»: странная жидкость уже несколько лет течет из ушей девушки из Брянска

Shot: у девушки из Брянска несколько лет из ушей течет неизвестная жидкость
Shutterstock/Yurii_Yarema

23-летняя девушка из Брянска рассказала о странной жидкости, вытекающей у нее из ушей при прикосновении к ним. Ее слова приводит Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, россиянка по имени Ирина стала замечать странности с ушами в 2022-м году. Жидкость начинала вытекать после того, как она дотрагивалась до мочки.

Медик не смог поставить ей точный диагноз. Ирина отказалась от ватных палочек и наушников-капелек, но спустя неделю симптомы все равно возвращались.

Недавно она заметила, что без какой-либо видимой причине в ухе что-то зажужжало, но позже затихло, а из уха снова стала течь жидкость.

«По словам Ирины, в тот момент ей показалось, что у нее «мозг потек», – сообщается в публикации.

Девушка полагает, что причиной сложившейся ситуации может быть аллергия на пыльцу или некоторые фрукты. Чтобы избавиться от симптомов, она спасается антигистаминными препаратами.

Ранее врач назвала опасное заболевание, которое можно принять за обычный насморк.

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