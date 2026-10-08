Петербурженка пострадала во время фотосессии с обезьянкой в Азербайджане

BAZA: туристка попала под камнепад в Азербайджане и осталась с разбитой головой

Жительница Санкт-Петербурга пострадала во время отдыха в Азербайджане, пишет BAZA.

Инцидент произошел у популярного водопада «Семь красавиц» в городе Габала. Регина рассказала Telegram-каналу, что решила сделать фотографии с местной обезьянкой, но пока она позировала, внезапно начался камнепад.

Другие туристы убежали в безопасное место, а девушка не смогла увернуться, и один из булыжников прилетел к ней прямо в голову. Одежда пострадавшей быстро пропиталась кровью. Регину доставили в ближайшую больницу, где ей наложили четыре шва.

Обезьянка, с которой она успела сделать фотографию, чудом не пострадала. По словам медиков, камнепады в районе водопада случаются регулярно, и туристы, оказавшиеся в эпицентре событий, получают различные травмы.

Ранее туристка из Москвы получила ушиб спинного мозга при прыжке с тарзанки в Дагестане.