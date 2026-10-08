В американском штате выявили пять случаев чумы среди людей

В Нью-Мексико в США выявили пять случаев чумы среди людей за четыре года

За последние четыре года пять случаев чумы среди людей были зарегистрированы в штате Нью-Мексико в США. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения штата.

В текущем году в Нью-Мексико зафиксировали один случай чумы среди людей, в 2025 году — три, в 2024 году — один, в 2023 году случаев не было.

Среди животных выявлено пять случаев в 2026 году, пять — в 2025 году, один — в 2024 году и ни одного в 2023 году.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. В трех штатах США были зафиксированы вспышки кори. В частности, в Пенсильвании на фоне вспышки кори было зарегистрировано четыре летальных случая. В штате Нью-Йорк была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением инфекции.

В начале октября СМИ сообщили, что в городе Шелехове Иркутской области сотрудница противочумного института якобы скончалась от легочной чумы. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

Ранее инфекционист рассказал, как защититься от чумы.