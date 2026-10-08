Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

В Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде

В Калужской области будут судить надругавшегося над девочкой в подъезде мужчину
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Калужской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Белоусово. Как выяснили следователи, фигурант зашел в подъезд вместе с девочкой и надругался.

Вскоре его поймали в другом населенном пункте, Малоярославце.

«По ходатайству следствия он заключен под стражу», – сообщается в публикации.

В рамках уголовного дела следователи провели все необходимые мероприятия, в том числе и организовали проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Выяснилось, что в момент надругательства он понимал, что делает. Какими-либо заболеваниями, связанными с психикой, он не страдает.

Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге местного жителя осудили за педофилию. Он подкараулил девочку в подъезде и надругался. Сама несовершенная была в беспомощном состоянии, так как у нее были проблемы с психическим развитием.

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над девочкой прямо на улице в Пензе.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!