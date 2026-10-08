В Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде

В Калужской области будут судить надругавшегося над девочкой в подъезде мужчину

В Калужской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Белоусово. Как выяснили следователи, фигурант зашел в подъезд вместе с девочкой и надругался.

Вскоре его поймали в другом населенном пункте, Малоярославце.

«По ходатайству следствия он заключен под стражу», – сообщается в публикации.

В рамках уголовного дела следователи провели все необходимые мероприятия, в том числе и организовали проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Выяснилось, что в момент надругательства он понимал, что делает. Какими-либо заболеваниями, связанными с психикой, он не страдает.

Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге местного жителя осудили за педофилию. Он подкараулил девочку в подъезде и надругался. Сама несовершенная была в беспомощном состоянии, так как у нее были проблемы с психическим развитием.

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над девочкой прямо на улице в Пензе.