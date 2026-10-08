Выросло число погибших при крушении парома Filo Jet в Средиземном море

Число жертв кораблекрушения у северных берегов Кипра возросло до 27

Число погибших в результате крушения быстроходного катамарана Filo Jet, затонувшего в конце августа поблизости от турко-кипрского города Кирения, увеличилось до 27. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель, передает ТАСС.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», — сказал он.

Поисковая операция длится уже 40 дней. Спасатели работают на глубине 554 метра.

30 августа паром Filo Jet вышел из порта Кирении на севере Кипра и направился в турецкий Ташуджу. Вскоре после отплытия экипаж заметил, что в носовую часть судна начала поступать вода. Капитан хотел вернуться в порт, но не успел — судно перевернулось и начало тонуть.

Капитан и моряки парома Filo Jet покинули судно первыми, оставив пассажиров спасаться самостоятельно. СМИ сообщили, что несколько членов экипажа уже задержаны в Турции и Северном Кипре. Подробности катастрофы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти непризнанной ТРСК рассказали, как будут выяснять причины крушения парома у берегов Кипра.