Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Мужчина посыпал еду своими волосами, чтобы не платить 600 рублей за блюдо

На видео попало, как мужчина рвет волосы и кидает в блюдо, чтобы не платить

В Малайзии иностранец вырвал волосы из груди и подложил в ресторанное блюдо, чтобы не платить по счету. Видео опубликовало издание MSNews.

Инцидент произошел 4 октября в Джорджтауне. Пара пришла в ресторан и заказала жареную лапшу, яйца и напитки на сумму около 30 ринггитов (613 рублей — прим. ред.).

В какой-то момент мужчина позвал официанта и пожаловался на «волосы в еде». Менеджер заподозрил обман, так как на тарелке лежали шесть-семь коротких прядей, непохожих на ресницы. Пока сотрудники изучали блюдо, пара попыталась уйти, не заплатив.

На требование оплатить счет мужчина ответил отказом, сославшись на «низкое качество еды», и покинул ресторан вместе с женщиной. Позднее менеджер изучил записи с камер наблюдения и убедился в своих подозрениях.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз запускал руку под рубашку, вырывал волосы из груди и клал их на тарелку. Женщина, сидевшая рядом, делала вид, что не замечает происходящего, и продолжала листать меню.

Владелец кафе опубликовал видео в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), предупредив других владельцев заведений об этой паре.

До этого китаец обнаружил в заказанной навынос жареной курице насекомое и заставил работника кафе съесть его. Показав находку продавцу, он предложил ему съесть муху и пообещал оставить претензии при себе. Чтобы уладить конфликт, тот подобрал насекомое, проглотил его и тут же извинился. Позже журналисты связались с мужчиной, который сообщил, что больше не работает в этом месте.

Ранее россиянин устроил скандал в кафе и пытался сжечь его вместе с персоналом.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!