Мужчина посыпал еду своими волосами, чтобы не платить 600 рублей за блюдо

На видео попало, как мужчина рвет волосы и кидает в блюдо, чтобы не платить

В Малайзии иностранец вырвал волосы из груди и подложил в ресторанное блюдо, чтобы не платить по счету. Видео опубликовало издание MSNews.

Инцидент произошел 4 октября в Джорджтауне. Пара пришла в ресторан и заказала жареную лапшу, яйца и напитки на сумму около 30 ринггитов (613 рублей — прим. ред.).

В какой-то момент мужчина позвал официанта и пожаловался на «волосы в еде». Менеджер заподозрил обман, так как на тарелке лежали шесть-семь коротких прядей, непохожих на ресницы. Пока сотрудники изучали блюдо, пара попыталась уйти, не заплатив.

На требование оплатить счет мужчина ответил отказом, сославшись на «низкое качество еды», и покинул ресторан вместе с женщиной. Позднее менеджер изучил записи с камер наблюдения и убедился в своих подозрениях.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз запускал руку под рубашку, вырывал волосы из груди и клал их на тарелку. Женщина, сидевшая рядом, делала вид, что не замечает происходящего, и продолжала листать меню.

Владелец кафе опубликовал видео в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), предупредив других владельцев заведений об этой паре.

До этого китаец обнаружил в заказанной навынос жареной курице насекомое и заставил работника кафе съесть его. Показав находку продавцу, он предложил ему съесть муху и пообещал оставить претензии при себе. Чтобы уладить конфликт, тот подобрал насекомое, проглотил его и тут же извинился. Позже журналисты связались с мужчиной, который сообщил, что больше не работает в этом месте.

Ранее россиянин устроил скандал в кафе и пытался сжечь его вместе с персоналом.