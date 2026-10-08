78.ru: мальчик на велосипеде угодил под трамвай в Петербурге

На Индустриальном проспекте в Петербурге мальчик на велосипеде угодил под трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«По предварительной информации, ребенок взял велосипед у друга, поехал на красный сигнал светофора, и его задел «Чижик»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний не пострадал, хоть велосипед попал прямо под вагон. Из-за аварии на данном участке маршрута было остановлено движение трамваев в обе стороны.

До этого трамвай сошел с рельсов на юго-западе Санкт-Петербурга. По информации журналистов, авария произошла на повороте с Петергофского шоссе на улицу Десантников в Красносельском районе. Обошлось без пострадавших.

В начале месяца в Чертаново женщина попала под машину, когда опаздывала на трамвай. Она перебежала дорогу в неположенном месте. На размещенных в сети кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, при этом рядом стоит серая машина. Автор видео рассказывает о маршруте нарушительницы. По данным канала, пешеход получила травмы, но осталась жива.

Ранее в Екатеринбурге девушка потеряла сознание и попала под трамвай.