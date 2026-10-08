Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

В РСТ ответили, считается ли действительной рукописная виза

РСТ: Кипр выдал россиянам рукописные визы из-за форс-мажора
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заполнение визы от руки предусмотрено консульствами при техническом форс-мажоре, такие документы действительны. Об этом «Газете.Ru» заявил Михаил Абасов, руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), комментируя выдачу рукописных виз россиянам консульством Кипра.

«Заполнение визы от руки — штатный резервный вариант для консульств ЕС. В шенгенском Визовом кодексе (статья 27 Регламента №810/2009) он предусмотрен при техническом форс-мажоре, и даже в этом случае данные о визе вносятся в визовую базу. Кипр не входит в Шенген, но действует по той же логике. Сопроводительное письмо консульства закрывает главный вопрос: в нем сказано, что рукописные визы, выданные с 7 по 12 октября 2026 года включительно, действительны и выданы консульством Республики Кипр в Москве», — сказал Абасов.

Он пояснил, что консульству пришлось пойти на такой шаг из-за технических неполадок. Визовые центры Кипра, которые ведет BLS International, 8 октября перестали принимать заявления в шести городах: в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге прием идет как обычно.

«Срок в письме — до 12 октября — может означать, что консульство рассчитывает решить проблему за несколько дней. Летом BLS уже останавливал прием: с 15 июня по 6 июля 2026 года. Сбой касается оформления, а не проверки. По нашей оценке, данные о каждой выданной визе консульство в любом случае передает в профильные ведомства Кипра. На границе приезжающих будут сверять с этими списками особенно внимательно, и к рукописной марке там отнесутся как к документу, который нужно проверить, а не как к поводу для отказа», — отметил Абасов.

Чтобы поездка прошла спокойно, в РСТ посоветовали туристу сделать четыре вещи. Как только будет получен паспорт, проверить в визе даты, количество дней и въездов, а также написание имени. Исправлять рукописную марку нельзя, поэтому с ошибкой нужно сразу возвращаться в консульство.

«Возить сопроводительное письмо вместе с паспортом и показывать его на регистрации на рейс, в том числе в транзитном аэропорту. У сотрудников авиакомпании рукописная виза может вызвать вопросы. Держать под рукой бронь отеля, обратный билет и страховку. Заложить больше времени на паспортный контроль в Ларнаке или Пафосе», — рекомендовал Абасов.

Ранее россиянок расстроили многомесячные задержки с оформлением итальянских виз.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!