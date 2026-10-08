В РСТ ответили, считается ли действительной рукописная виза

Заполнение визы от руки предусмотрено консульствами при техническом форс-мажоре, такие документы действительны. Об этом «Газете.Ru» заявил Михаил Абасов, руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), комментируя выдачу рукописных виз россиянам консульством Кипра.

«Заполнение визы от руки — штатный резервный вариант для консульств ЕС. В шенгенском Визовом кодексе (статья 27 Регламента №810/2009) он предусмотрен при техническом форс-мажоре, и даже в этом случае данные о визе вносятся в визовую базу. Кипр не входит в Шенген, но действует по той же логике. Сопроводительное письмо консульства закрывает главный вопрос: в нем сказано, что рукописные визы, выданные с 7 по 12 октября 2026 года включительно, действительны и выданы консульством Республики Кипр в Москве», — сказал Абасов.

Он пояснил, что консульству пришлось пойти на такой шаг из-за технических неполадок. Визовые центры Кипра, которые ведет BLS International, 8 октября перестали принимать заявления в шести городах: в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге прием идет как обычно.

«Срок в письме — до 12 октября — может означать, что консульство рассчитывает решить проблему за несколько дней. Летом BLS уже останавливал прием: с 15 июня по 6 июля 2026 года. Сбой касается оформления, а не проверки. По нашей оценке, данные о каждой выданной визе консульство в любом случае передает в профильные ведомства Кипра. На границе приезжающих будут сверять с этими списками особенно внимательно, и к рукописной марке там отнесутся как к документу, который нужно проверить, а не как к поводу для отказа», — отметил Абасов.

Чтобы поездка прошла спокойно, в РСТ посоветовали туристу сделать четыре вещи. Как только будет получен паспорт, проверить в визе даты, количество дней и въездов, а также написание имени. Исправлять рукописную марку нельзя, поэтому с ошибкой нужно сразу возвращаться в консульство.

«Возить сопроводительное письмо вместе с паспортом и показывать его на регистрации на рейс, в том числе в транзитном аэропорту. У сотрудников авиакомпании рукописная виза может вызвать вопросы. Держать под рукой бронь отеля, обратный билет и страховку. Заложить больше времени на паспортный контроль в Ларнаке или Пафосе», — рекомендовал Абасов.

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