Буддийский монах заманивал девочек в храм шоколадками и насиловал

В Австралии буддийского монаха приговорили к 13 годам за насилие над детьми

В Австралии вынесли приговор 71-летнему буддийскому монаху, признанному виновным в сексуальном насилии над шестью девочками в возрасте от пяти до 12 лет. Об этом пишет The Sydney Morning Herald (SMH).

Преступления совершались с 1994 по 2002 год в храмах Спрингвейла и Кейсборо, где служил Наотунне Виджита, в тот период являвшийся главным монахом буддийской общины Шри-Ланки. Он предлагал детям шоколад и леденцы и заманивал их в молитвенную комнату или воскресную школу, пока их родители помогали в храме.

Религиозный деятель был арестован только в 2022 году после того, как одна из пострадавших обратилась в полицию. На суде жертвы педофила, теперь уже взрослые, выступили с заявлениями о разрушительных последствиях его действий. Одна женщина заявила, что он не только надругался над ее телом, но и «отравил веру, в которой она родилась».

В октябре 2025 года присяжные признали монаха виновным по 17 из 19 пунктов обвинения. На оглашении приговора в окружном суде Мельбурна судья Пардип Тивана отметил, что, прячась за маской религиозного авторитета, Виджита насиловал невинных детей ради извращенного удовлетворения. Он не признал вину и не выразил раскаяния.

По решению суда мужчина проведет в тюрьме не менее 9 лет и 4 месяца, после чего может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. После отбытия срока монаху грозит депортация.

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