В Приангарье завершили наблюдение за контактными лицами после случая пневмонии

В Иркутской области не выявили нарушений у контактных лиц после случая пневмонии

В Иркутской области не выявили нарушений здоровья у контактных лиц после случая пневмонии у сотрудницы Иркутского противочумного института. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено», — написал он.

Результаты почти 5 тысяч лабораторных исследований не показали опасных патогенных микроорганизмов, добавил губернатор. Кобзев отметил, что в регионе полностью завершили комплекс профилактических мероприятий.

Глава региона уточнил, что заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявлено, подчеркнул Кобзев.

В начале октября СМИ сообщили, что в городе Шелехове Иркутской области сотрудница противочумного института якобы заболела легочной чумой. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. В Роспотребнадзоре уточнили, что у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на слухи о втором случае заболевания в Иркутске.