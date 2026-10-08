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Общество

Россиянам назвали признаки поддельного зернового кофе

Эксперт Корсаков: о плохом качестве зернового кофе говорит внешний вид упаковки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отличить поддельный зерновой кофе от настоящего можно с помощью оценки внешнего вида упаковки и самих зерен. Об этом mk.ru рассказал тренер международной ассоциации Specialty Coffee Дмитрий Корсаков.

По словам специалиста, в большинстве случаев отличить поддельный кофе от настоящего можно еще при покупке. Для этого необходимо обратить внимание на упаковку, оценив качество печати и точность дизайнерских элементов. Также следует изучить специфику отрезного шва.

«В официальном производстве кофе упаковывается на конвейере, пачки формируются из большого листа ламинированной пленки и отрезаются с зазубринками, с характерным «ласточкиным» хвостиком. А на кустарном производстве упаковка запаивается вручную. Аферисты используют заранее сформированные пакеты, и у них шов всегда прямой», ― объяснил он.

Эксперт добавил, что на плохое качество кофе также указывает большое количество светлых или слишком темных зерен. При этом они могут быть поломанными или колотыми. Кроме того, в упаковке с поддельным кофе присутствуют посторонние запахи, такие как резиновые, аммиачные или фенольные ноты. В некоторых случаях можно почувствовать аромат очень пережаренных зерен.

Помимо этого, некачественный напиток имеет очевидный химический привкус, который дает дефективный зеленый кофе.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что результаты последних исследований свидетельствуют о том, что кофе полезен для мозга. Однако, по его словам, напиток может оказывать негативное влияние на сосуды и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), провоцируя скачки давления и реакции мочевыделительной системы.

Ранее в «Руспродсоюзе» оценили перспективу выращивания российского кофе.

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