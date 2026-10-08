Собаководов предупредили об опасности зимних реагентов для питомцев

Реагенты и соль, которыми посыпают дороги и тротуары зимой, — опасны для собак. Они могут привести к образованию трещин на лапах или вовсе к химическим ожогам. Кроме того, возможно отравление, если питомец слижет химикаты с конечностей. Об этом в интервью RT сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В данной ситуации самым эффективным способом обезопасить животное является использование специальной обуви для собак, отметил эксперт.

«Чтобы приучить питомца к ней, понадобится время — можно начинать тренироваться дома уже сейчас, в октябре, пока не выпал снег. Начинать с простого знакомства, затем надеть ботинок на одну лапу. Со временем надевать на все четыре», — сказал он.

Поначалу любимец может ходить в обуви не более минуты, затем время можно увеличить, добавил кинолог.

До этого Голубев предупреждал, что осенью в лесу собаку могут покусать оленьи кровососки. По его словам, эти насекомые являются ближайшими родственниками мух. Их часто путают с клещами, особенно когда они сбрасывают крылья.

Ранее собаководам рассказали, стоит ли осенью прекращать обработку питомца от клещей.