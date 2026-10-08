Петербуржец получил 14 лет строгого режима за раскрытие государственной тайны

В Санкт-Петербурге майора запаса приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о государственной измене, сообщили объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

На скамье подсудимых оказался Сергей Зайцев, имевший доступ к сведениям под грифом «совершенно секретно». По версии следствия, мужчина через мессенджер Signal связался с представителями СВРУ и передал им фотографии, содержащие гостайну, а также сообщал секретные сведения о Министерстве обороны РФ.

Зайцев получил 443 тыс. рублей в качестве вознаграждаения и стал фигурантом дела по ст. 275 УК РФ. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. В итоге суд назначил подсудимому 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Также Зайцева лишили воинского звания «майор запаса» и обязали выплатить штраф в 400 тыс. рублей. Деньги, полученные осужденным от иностранных спецслужб, конфисковали.

Ранее житель Смоленской области получил 16 лет за сотрудничество с украинской стороной.