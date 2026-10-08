Блогер Хилми прокомментировал свое освобождение из колонии

Блогер Хилми Форкс (настоящее имя Хильми Олейник) записал эмоциональное сообщение для подписчиков после того, как оказался на свободе. Видео он опубликовал в своем канале.

Он отметил, что «все самое плохое» с ним уже произошло и он рад, что это наконец закончилось и он покинул колонию.

«Многие, наверное, не хотели бы этого, но я здесь и я с вами», – рассказал Хилми.

Что именно происходило в исправительном учреждении он не уточнил, однако ранее в его канале было опубликовано письмо. В нем, говоря о своих буднях в заключении, блогер утверждает, что в колонии его «не обижают» и за этим следит начальник.

Хилми Форкс получил срок за изготовление порнографии. Как было доказано в суде, он снимал непристойные кадры и позже публиковал их в своих соцсетях.

В 2026-м году блогер подавал прошение об УДО, но тогда его отклонили.

Сам Хилми был известен эпатажными видео и провокационным поведением.

Ранее муж блогерши Оксаны Самойловой рэпер Джиган попал в базу судебных приставов из-за долга по алиментам.