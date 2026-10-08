«Чемпионат» запустил спецпроект о людях, стоящих за спортивными победами

Спортивный портал «Чемпионат», входящий в Rambler&Co, представил большой спецпроект «Люди дела». Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Отмечается, что проект стал долгосрочным циклом материалов о людях, которые выполняют важную работу в спорте.

Авторы спецпроекта планируют рассказывать о сотрудниках клубов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и федераций. В центре внимания окажутся специалисты, чей вклад часто остается незаметным для широкой аудитории.

Первым героем «Людей дела» стал легендарный фотограф футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Евдокимов. Его работа десятилетиями оставалась за кадром, хотя сами фотографии видели болельщики.

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин отметил особую роль людей, которые не получают широкого внимания и редко появляются в публичном пространстве.

«Герои спецпроекта – люди, которые обычно остаются в тени: они не дают интервью и не выходят на пьедестал. Но спорт держится на незаметном ежедневном труде – и именно от него зависит, состоится ли большая победа. Мы хотим, чтобы читатели «Чемпионата» знали имена этих людей», — отметил он.