Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

«Чемпионат» запустил спецпроект о людях, стоящих за спортивными победами

«Чемпионат» запустил цикл о незаметных героях российского спорта
Фото Чемпионат

Спортивный портал «Чемпионат», входящий в Rambler&Co, представил большой спецпроект «Люди дела». Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Отмечается, что проект стал долгосрочным циклом материалов о людях, которые выполняют важную работу в спорте.

Авторы спецпроекта планируют рассказывать о сотрудниках клубов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и федераций. В центре внимания окажутся специалисты, чей вклад часто остается незаметным для широкой аудитории.

Первым героем «Людей дела» стал легендарный фотограф футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Евдокимов. Его работа десятилетиями оставалась за кадром, хотя сами фотографии видели болельщики.

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин отметил особую роль людей, которые не получают широкого внимания и редко появляются в публичном пространстве.

«Герои спецпроекта – люди, которые обычно остаются в тени: они не дают интервью и не выходят на пьедестал. Но спорт держится на незаметном ежедневном труде – и именно от него зависит, состоится ли большая победа. Мы хотим, чтобы читатели «Чемпионата» знали имена этих людей», — отметил он.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!