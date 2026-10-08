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Общество

Таксист 194 дня просидел на вышке, бастуя против условий труда

В Южной Корее таксист 194 дня сидел на вышке, протестуя против условий работы
hani.co.kr

В Южной Корее таксист 194 дня просидел на вышке, бастуя против условий труда, пишет Hani.

Ко Ён Ги начал свою акцию 29 марта, выступая против поправок в закон о такси. Он требовал отменить систему, при которой таксистам засчитывают фиксированное число рабочих часов без учета реального времени за рулем и в ожидании пассажиров. По его словам, из-за этого водители часто работают больше, чем им оплачивают.

Протест был прекращен после того, как правительство создало рабочую группу для изучения условий труда таксистов и начало фактическую проверку. Мужчина заявил, что намерен сотрудничать с властями и следить за разработкой соответствующего постановления.

По его словам, за время акции у него появились проблемы с сердцем и давлением. Он поблагодарил тех, кто его поддерживал, отметив, что добиться результата удалось благодаря их поддержке.

«Вышка круглая, спал в позе креветки. Из-за нехватки сна иногда чувствовал боль в сердце», — прокомментировал таксист.

Ранее мужчина 4 часа просидел на вышке связи из-за того, что в деревне плохо работал интернет.

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