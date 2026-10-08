Ямпольская заявила, что ИИ не угрожает талантливым авторам

Ямпольская: ИИ не представляет опасности для действительно талантливых авторов

Искусственный интеллект (ИИ) не представляет угрозы для талантливых авторов. Об этом заявила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская, ее слова приводит РИА Новости.

Она охарактеризовала созданный нейросетью второй том «Мертвых душ» как «наивную попытку» в стиле Николая Гоголя. По ее словам, произведение далеко от манеры настоящего Гоголя.

«Я считаю, что для действительно талантливого художника, в любой области — в литературной, в изобразительной, в композиторской или деятельности, даже в исполнительской <...> искусственный интеллект никакой опасности не представляет», — сказала Ямпольская.

До этого модератор пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов спросил президента РФ Владимира Путина, пользуется ли он нейросетями. Глава государства ответил, что «пользуется администрацией президента», которая «пользуется всем, до чего додумалось человечество».

1 октября Путин предупредил о возможном «цифровом тоталитаризме» при развитии ИИ. По его словам, эксперты с тревогой наблюдают, что распространение технологии может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю.

Ранее Трамп оценил риски выхода ИИ из-под контроля человека.