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Общество

В Госдуме рассказали, когда можно отзывать договор дарения

Депутат Гаврилов: дарение можно аннулировать только по строгим основаниям
Shutterstock

Существуют определенные правовые основания, позволяющие аннулировать договор дарения. Как разъяснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов в интервью RT, порядок действий в таких ситуациях регламентирован действующим законодательством.

Так, даритель наделен правом отозвать подарок, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь его близких или причинил дарителю телесные повреждения умышленно. В случае летального исхода дарителя по вине одаряемого правом требования аннулирования сделки через суд обладают наследники. Кроме того, судебное разбирательство возможно, если переданный объект обладает для дарителя значимой неимущественной ценностью (например, является семейной реликвией), а небрежное обращение нового владельца грозит его потерей.

Депутат добавил, что договор дарения может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке, если он был заключен компанией или индивидуальным предпринимателем с нарушением правил о банкротстве. Также отмена сделки возможна, если это право заранее зафиксировано в договоре и даритель пережил одаряемого.

Процедура отмены зависит от наличия разногласий. Если конфликта нет, дарителю достаточно заявить об отказе и зарегистрировать возврат прав в Росреестре. При наличии спора вопрос решается исключительно в суде.

Ранее в Госдуме рассказали, кто платит налог при дарении квартиры.

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