В аэропортах Москвы задержали около 140 рейсов

Осторожно, Москва: около 140 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах

В трех аэропортах Москвы задержали или отменили примерно 140 рейсов на фоне действующих ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что как минимум два из них были перенаправлены на запасной аэродром.

«Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево — 65. Во Внуково задержаны или отменены 23 рейса на вылет и 32 на прилет, в Домодедово — 17 на прилет», — сказано в посте.

Кроме того, рейсы из Дубая и Тбилиси, следовавшие во Внуково, перенаправили в аэропорт Нижнего Новгорода, отметили журналисты.

Днем в четверг, 8 октября, Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в трех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский.

За несколько часов до этого сообщалось о приостановке работы омского аэропорта Центральный.

Ранее сообщалось, что пять российских аэропортов хотят подключиться к биометрической системе.