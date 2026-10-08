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Общество

Стая из 35 обезьян терроризирует деревню на Бали, впервые пострадал ребенок

Дикая обезьяна напала на девятилетнего мальчика на Бали и ранила его
Shutterstock/FOTODOM

Стая из примерно 35 диких обезьян нападает на местных жителей на острове Бали. Впервые пострадал ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные природоохранные власти.

Инцидент произошел в деревне Ванагири округа Булеленг на севере острова. Ученик третьего класса направлялся в школьный туалет, когда на него неожиданно набросилась обезьяна. Девятилетний мальчик получил раны руки и поясницы. Врачи наложили ему два шва и сделали прививку от бешенства.

В издании отметили, что приматы в этом районе доставляют неприятности местным жителям и повреждают здания. В частности, животные повреждали крышу школы, из-за чего пришлось прервать занятия. Однако случай нападений на людей с укусами зафиксирован впервые.

До этого туристка из России потеряла сознание после укуса обезьяны в Таиланде. Инцидент произошел на популярной смотровой площадке Кхао То Сае на Пхукете, также известной как «гора обезьян». По словам очевидцев, туристка подошла слишком близко к животным, вероятно, пытаясь их покормить. Одна из макак напала на женщину и укусила ее за предплечье. На место экстренно прибыли спасатели-волонтеры и обработали рану, но в момент оказания первой помощи пострадавшей стало хуже, и она потеряла сознание. Медики забрали россиянку в ближайшую больницу.

Ранее в Китае призвали туристов не драться с обезьянами.

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