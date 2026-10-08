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Общество

Россиянам назвали главные ошибки в тренажерном зале

В редакции Ura.ru выяснили, что после тренировки нельзя игнорировать сон
Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

После силовой тренировки мышцам нужно время для восстановления. Игнорирование отдыха, сна, питьевого режима и сигналов боли ведет к ухудшению техники, перегрузке суставов и росту риска травм. В редакции Ura.ru со ссылкой на экспертов разобрали основные ошибки, которые совершают люди при походе в зал.

Первая — немедленное возвращение к тяжелым весам. После интенсивной нагрузки мышцам может требоваться более 24 часов на восстановление, а при работе с той же группой рекомендуется выдерживать около 48 часов. Если боль ограничивает движения или ухудшает технику, лучше от тренировки воздержаться.

Вторая — считать болезненные ощущения нормой. Резкая боль во время упражнения, отек, потеря силы или ограничение движения требуют остановиться. Продолжать «через боль» нельзя.

Третья — игнорировать сон и питание. Восстановление зависит не только от перерыва между тренировками: важны регулярный сон, достаточное питание и вода. После нагрузки в прием пищи стоит включить белок и углеводы, а питьевой режим корректировать с учетом температуры и потоотделения.

Четвертая — увеличивать сразу все параметры. Вес, повторения, подходы и частота тренировок одновременно повышают нагрузку на мышцы и соединительные ткани. Менять следует только один параметр за раз: сначала добавить повторения или немного веса, но не все сразу.

Пятая — пропускать разминку и заминку. Перед занятием необходимо разогреть мышцы легкой аэробной активностью и небольшими весами, а после тренировки нужно постепенно снизить интенсивность: походить, восстановить дыхание. Резко прекращать работу и сразу садиться не стоит.

Эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого говорил, что самые частые ошибки новичка в тренажерном зале — спешка, отсутствие техники в выполнении упражнений и желание охватить все тренажеры за одно занятие.

Ранее россиянам рассказали, что делать, чтобы спорт приносил удовольствие.

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