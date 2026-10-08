В Латвии запретили депутатам ездить в Россию и Белоруссию

Сейм Латвии запретил депутатам и госслужащим выезд в Россию и Белоруссию

Сейм Латвии в срочном порядке и в окончательном чтении утвердил поправки к законодательству, запрещающие депутатам городских и краевых дум посещать Россию и Белоруссию. Об этом сообщил портал национального гостелерадио LSM.

Все депутаты, участвовавшие в голосовании, поддержали поправки. Остальные парламентарии, присутствовавшие на заседании, воздержались.

Как отмечает портал, помимо депутатов парламента, запрет распространяется на сотрудников министерств и ведомств, имеющих доступ к гостайне.

7 сентября портал Delfi писал, что Латвия может полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с 2027 года. По информации журналистов, министерство сообщения республики подготовило проект поправок к закону об автоперевозках. Согласно изменениям, в Латвии предлагается полностью запретить регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзит через территорию республики.

Ранее глава МИД Латвии призвала ЕС быстрее вводить санкции против России.