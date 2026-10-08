Дайвер собирал мусор со дна озера и обнаружил лодку возрастом 1000 лет

Дайвер в США собирал мусор со дна озера и обнаружил лодку возрастом 1000 лет, пишет Smithsonian Magazine.

Марк Шахтнер завершал погружение в озере Пуоки, штат Висконсин, когда заметил на дне длинный предмет. Подплыв ближе, он понял, что это древнее каноэ.

Эксперты Исторического общества Висконсина установили, что это каноэ возрастом около 1000 лет, изготовленное вручную и использовавшееся коренными общинами в конце X — начале XI века. Ранее в штате находили множество таких судов, но в озере Пуоки — впервые.

Радиоуглеродный анализ показал, что судно сделано из белого дуба. Сейчас оно лежит на дне озера, хотя тысячу лет назад это место было древней береговой линией. Вероятно, судно намеренно оставили там для дальнейшего использования.

По желанию коренных народов Висконсина каноэ останется под водой — так у него больше шансов сохраниться. Дайверам можно к нему погружаться, но закон штата запрещает извлекать, повреждать или перемещать судно.

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