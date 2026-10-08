В Балашихе пройдут соревнования по стрельбе

Первенство Московской области по пневматическому пистолету пройдет в Балашихе

В Балашихе 10 октября пройдет первенство Московской области по пневматическому пистолету, сообщает пресс-служба федерации практической стрельбы региона.

Турнир будет посвящен памяти Героя России Александра Потапова, который в августе 2022 года закрыл собой мирных жителей от обстрела в городе Изюме. Указом президента России Владимира Путина ему посмертно присвоили высшее звание Героя России.

В соревнованиях примут участие 145 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Также в Балашихе в честь Александра Потапова назвали улицу, установили памятную доску и бюст.

Соревнования посетят представители городской администрации и ведомств, а также исполнительный директор Федерации практической стрельбы России Андрей Чуев.