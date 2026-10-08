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Общество

«Коммерсантъ» обновил свой сайт

«Коммерсантъ» запустил обновленную версию сайта
«Ъ»

«Коммерсантъ» обновил свой сайт, сообщается на сайте издания.

В рамках обновления был изменен не только внешний интерфейс, но и техническая часть. Теперь страницы сайта загружаются быстрее, улучшилась мобильная версия, а дизайн стал более современным.

Также на сайте появилась персональная лента рекомендаций.

В издании отметили, что главные изменения касаются внедрения ИИ. Теперь на сайте доступен умный поиск «ИИ-Ассистентъ». Вопрос умному поиску можно задавать простым языком, а ответ будет выглядеть в виде справки с хронологией событий, основанных на опубликованных материалах издания.

Кроме того, на сайте появилась кнопка «Больше контекста», чтобы пользователь смог увидеть предысторию события.

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