«Коммерсантъ» обновил свой сайт, сообщается на сайте издания.

В рамках обновления был изменен не только внешний интерфейс, но и техническая часть. Теперь страницы сайта загружаются быстрее, улучшилась мобильная версия, а дизайн стал более современным.

Также на сайте появилась персональная лента рекомендаций.

В издании отметили, что главные изменения касаются внедрения ИИ. Теперь на сайте доступен умный поиск «ИИ-Ассистентъ». Вопрос умному поиску можно задавать простым языком, а ответ будет выглядеть в виде справки с хронологией событий, основанных на опубликованных материалах издания.

Кроме того, на сайте появилась кнопка «Больше контекста», чтобы пользователь смог увидеть предысторию события.