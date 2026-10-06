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Общество

Рабочий упал с 10-метровой высоты и получил компенсацию $13 млн

Рабочий остался инвалидом после падения с 10-метровой высоты и получил $13 млн
Champion News

Гэвин Пью из Уэльса, работавший на обслуживании линий электропередачи, получил компенсацию в размере $13 млн после падения с 10-метровой высоты во время смены, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Пью демонтировал опору ЛЭП в Восточном Стаффордшире. Он прикрепил страховочный трос к секции конструкции, с которой уже работала другая бригада, не зная, что она закреплена только с одного конца. Когда мужчина перенес на нее вес, стойка повернулась вертикально, и страховка соскочила, а Гэвин упал с высоты 10 метров.

В результате падения он стал параплегиком и на всю жизнь прикован к инвалидной коляске. Он также получил травмы мозга, шеи, плеча, ребер и внутренних органов. Его работодатель, компания Wood Transmission and Distribution Ltd., была раскритикован Управлением по охране труда и технике безопасности (HSE), которое заявило об отсутствии «надлежащих мер безопасности».

После внесудебных переговоров для мужчины был согласован «пакет ухода и компенсации». Эти деньги предназначены для оплаты лечения и возмещения утраченного будущего заработка, а также для оплаты круглосуточных сиделок.

По словам юристов, до травмы Пью был «активным и общительным человеком», любил свою работу и имел собственную рыбацкую лодку. Случившееся затронуло «каждую часть его жизни», оставив неспособным ходить и страдающим от «меняющих жизнь физических ограничений» и «значительных психологических последствий».

«Я не могу работать или выходить гулять с друзьями. Моя жизнь развалилась. Соглашение гарантирует, что я буду обеспечен до конца жизни и за мной будут ухаживать», --добавил он.

Ранее турист упал с моста, потерял способность ходить и теперь требует от города компенсацию в размере $2,5 млн.

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