Сталкер из Уфы уже 16 лет преследует свою бывшую одноклассницу

Жительница Уфы уже 16 лет живет в страхе из-за бывшего одноклассника, который превратил ее жизнь в кошмар. Об этом пострадавшая Ксения рассказала BAZA.

История началась в 2010 году после похода в кино. Девушка считала это дружеской встречей, а Ефим — настоящим свиданием. Ксения сразу объяснила, что не заинтересована в отношениях, но юноша это не остановило.

Сначала он посылал ей цветы и подарки, а затем начал физически преследовать и оставлять странные послания. Так Ефим писал, что «их души должны соединиться ангелы» и он будет ее «оберегать».

Ксения успела окончить институт, выйти замуж и родить детей, однако Ефим был уверен, что семья бутафорская. Однажды мужчина проник в квартиру возлюбленной и напал на нее, требуя показать свидетельство о браке и документы на детей.

Когда Ксения их достала, он разорвал бумаги, а женщине пришлось спасаться бегством. В итоге на сталкера возбудили несколько уголовных дел, однако он не был взят под стражу и продолжает преследовать жертву.

Ранее жертва сталкера сама ворвалась в его дом с оружием, опасаясь за свою жизнь.