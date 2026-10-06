Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Сталкер из Уфы уже 16 лет преследует свою бывшую одноклассницу

BAZA: жительница Уфы обвинила бывшего одноклассника в многолетнем сталкинге
Telegram-канал «Baza»

Жительница Уфы уже 16 лет живет в страхе из-за бывшего одноклассника, который превратил ее жизнь в кошмар. Об этом пострадавшая Ксения рассказала BAZA.

История началась в 2010 году после похода в кино. Девушка считала это дружеской встречей, а Ефим — настоящим свиданием. Ксения сразу объяснила, что не заинтересована в отношениях, но юноша это не остановило.

Сначала он посылал ей цветы и подарки, а затем начал физически преследовать и оставлять странные послания. Так Ефим писал, что «их души должны соединиться ангелы» и он будет ее «оберегать».

Ксения успела окончить институт, выйти замуж и родить детей, однако Ефим был уверен, что семья бутафорская. Однажды мужчина проник в квартиру возлюбленной и напал на нее, требуя показать свидетельство о браке и документы на детей.

Когда Ксения их достала, он разорвал бумаги, а женщине пришлось спасаться бегством. В итоге на сталкера возбудили несколько уголовных дел, однако он не был взят под стражу и продолжает преследовать жертву.

Ранее жертва сталкера сама ворвалась в его дом с оружием, опасаясь за свою жизнь.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!