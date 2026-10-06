Шведский самолет-разведчик несколько часов кружил над Черным морем

Самолет радиолокационной разведки ВВС Швеции около семи часов провел над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По его данным, речь идет о самолете Gulfstream S102B Korpen, который взлетел с аэродрома в Бухаресте около 09:35 мск.
Отмечается, что вчера этот борт уже заметили над Черным морем, однако тогда прилетел сюда с военной базы Мальмен на территории Швеции и курсировал по аналогичной траектории несколько часов.
«И накануне, и сегодня самолет курсировал вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации, и не входя в воздушное пространство прибрежных стран», — сказали агентству.
Источник отметил, что сейчас Gulfstream S102B Korpen уже приземлился в Бухаресте.
В конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II несколько часов кружил вокруг Калининградской области. Самолет переоборудован компанией Leidos (США) из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.
Ранее дрон-разведчик НАТО потерял связь над Черным морем.