Шведский самолет-разведчик несколько часов кружил над Черным морем

ТАСС: самолет-разведчик Швеции провел над Черным морем почти семь часов

Самолет радиолокационной разведки ВВС Швеции около семи часов провел над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его данным, речь идет о самолете Gulfstream S102B Korpen, который взлетел с аэродрома в Бухаресте около 09:35 мск.

Отмечается, что вчера этот борт уже заметили над Черным морем, однако тогда прилетел сюда с военной базы Мальмен на территории Швеции и курсировал по аналогичной траектории несколько часов.

«И накануне, и сегодня самолет курсировал вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации, и не входя в воздушное пространство прибрежных стран», — сказали агентству.

Источник отметил, что сейчас Gulfstream S102B Korpen уже приземлился в Бухаресте.

В конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II несколько часов кружил вокруг Калининградской области. Самолет переоборудован компанией Leidos (США) из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.

Ранее дрон-разведчик НАТО потерял связь над Черным морем.