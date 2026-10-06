Женщина оставила восьмимесячную дочь с мужем и попала под суд

В США мать не вызвала скорую помощь обгоревшему младенцу и угодила под суд

В США судят женщину за то, что она оставила дочь с мужем, а тот ошпарил ее кипятком, пишет New York Post.

Кристина Седлецки из Сакраменто была признана виновной в убийстве своей восьмимесячной дочери Джианны Абугазале, которая скончалась 25 августа 2024 года от ожогов второй и третьей степени.

Следствие установило, что муж женщины, Хуссейн Абугазале, в ее отсутствие погрузил ребенка в ванну с «опасно горячей» водой. В результате у малышки пострадали более 30% тела.

Когда Кристина вернулась домой, она увидела дочь в воде с покрасневшей кожей, которая затем облезла и покрылась волдырями. Несмотря на видимые повреждения, ни один из родителей не вызвал пострадавшей скорую.

Вместо этого женщина зашла в соцсети, а ее муж обратился за помощью к другу лишь через 45 минут, но было уже поздно. Бабушка ребенка заявила, что обращалась в Службу защиты детей еще до рождения внучки, опасаясь за ее безопасность.

«Она погибла. У нее даже не было шанса жить нормальной жизнью», — сказала женщина.

Отец ребенка также был арестован по обвинению в убийстве, но в январе 2025 года он скончался. Матери девочки грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Приговор ей вынесут в конце октября.

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