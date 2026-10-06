В Музее Победы расскажут об ополченце Михаиле Лузгине

В Музее Победы 8 октября откроется выставка ко Дню Московского народного ополчения, в рамках которой на Поклонной горе расскажут об ополченце Михаиле Лузгине, сообщает пресс-служба музея.

«11 октября в 1941 года произошел прорыв из огненного Вяземского котла, одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны, ставшая последней для многих бойцов Московского народного ополчения. Этот бой стал символом бессмертного подвига ополченцев в битве у стен столицы», — говорится в сообщении музея.

Всего в Москве сформировали 12 дивизий народного ополчения. Одной из них стала 8-я Краснопресненская «писательская рота». Она была создана из профессиональных литераторов и членов Союза советских писателей.

В Музее Победы отметили, что Михаил Лузгин пошел добровольцем в народное ополчение Москвы и воевал в составе 1-го батальона 22-го стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии. В течение войны Лузгин получал несколько новых назначений, а погиб он 28 сентября 1942 года на командном пункте 64-й армии от осколка снаряда.

«Свои рассказы и повести Михаил Лузгин посвящал становлению советской власти и классовой борьбе в деревне, позже писал и о войне», — сообщили в музее.

На выставке представят раритеты, переданные женой Михаила Лузгина. Также будет представлен памятный знак и удостоверение «Ветерану 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения», членский билет № 476 «Литературного фонда Союза ССР» и другие документы и рукописи.

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