Родителям объяснили, как наладить питание ребенка без стресса

Наладить режим питания ребенка с плохим аппетитом без лишнего стресса удастся, если изменить подход к самим приемам пищи. Об этом RuNews24.ru рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо понять, действительно ли ребенок получает недостаточно еды. Определить это поможет педиатр. Во время плановых осмотров врач оценивает массу и длину тела малыша и сопоставляет показатели их прибавки со стандартными значениями для конкретного возраста.

Рацион ребенка в любом возрасте должен оставаться полноценным, разнообразным и сбалансированным. При этом многим родителям знакома ситуация, когда на любое предложенное блюдо ребенок отвечает «не хочу», но от сладкого не отказывается. Другим распространенным вариантом является пищевая избирательность, при которой рацион постепенно ограничивается выпечкой и сладкими напитками, а овощи, крупы и источники белка вызывают отторжение.

Эксперт предупредила, что отличить детскую привередливость от серьезной проблемы может быть сложно. Независимо от причины, первоначальная тактика заключается в том, чтобы отказаться от попыток механически накормить ребенка и сосредоточиться на формировании устойчивого интереса к еде.

«Чтобы прием пищи приносил положительные эмоции, можно опираться на несколько принципов. Практикуйте совместные семейные приемы пищи: неважно, завтрак это, обед или ужин, главное — регулярность. Видя, как взрослые спокойно и с удовольствием едят, ребенок считывает эту модель как безопасную. Привлекайте ребенка к сервировке стола: позвольте выбрать скатерть, посуду, разложить приборы. Воздержитесь от критики, даже если что-то разобьется. Тактильный контакт с предметами снижает тревожность перед незнакомой едой», — посоветовала Селезнева.

Она также призвала отказаться от директивного накладывания еды, разместив пищу в общей посуде в центре стола и позволив ребенку самостоятельно наполнить свою тарелку. При этом следует принять правило, согласно которому он имеет право не есть то, что сам положил. Также можно вовлекать ребенка в приготовление, давая ему посильные задачи.

Специалист также подчеркнула, что отказаться от мультиков и уговоров во время еды удастся, если скорректировать поведенческую модель. Однако при отсутствии пищевого интереса и усилении избирательности необходимо переходить от педагогического подхода к медицинской оценке.

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